Guinée : l’épidémie de diphtérie fait 11 morts et 62 personnes sous traitement à Kankan

Depuis l’arrivée de l’épidémie de diphtérie en Guinée en juillet 2023, de nombreuses villes ont déjà été touchées.

L’épidémie en cours dans la région sanitaire de Kankan a affecté principalement les enfants de moins de 12 ans et les filles représentent près de 60% de cette tranche d’âge touchée. Selon le site d’informations Guinée 360, «En plus de la prise en charge des patients, la vaccination des contacts est aussi l’une des actions de riposte engagée par le ministère de la Santé à travers ses services techniques en collaboration avec les partenaires ». Explique Sory 2 Keira, chef de département communication sur les risques, mobilisation sociale et engagement communautaire à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).

Et d’ajouter: « 9415 personnes sont déjà vaccinées parmi les contacts. Les actions se poursuivent et un plan de riposte régional est élaboré et soumis aux autorités pour financement en vue d’un contrôle rapide de l’épidémie», apprend-on à travers le site d’informations 360 Guinée. Ainsi, 255 cas suspects dénombrés et tous les contacts sont suivis. A date, 62 personnes sont sous traitement dans les centres de prise en charge de Kankan et Siguiri.

Maladie infectieuse respiratoire, la diphtérie induit des atteintes du système nerveux central, de la gorge ou d’autres organes entraînant la mort par asphyxie. Notons que, le nombre total des décès est de 54 dans les villes de Guinée avec 42 à Siguiri, 11 à Kankan et 1 à Kouroussa.