Guinée : les enseignants contractuels de Kankan reprennent les cours

Les enseignants contractuels de Kankan ont massivement repris les chemins de l’école, ce lundi 30 octobre 2023.

Après la signature du protocole d’accord entre la coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée et les ministres de l’Enseignement Pré-universitaire et celui de l’Administration du territoire, ces enseignants ont été appelés à rejoindre les classes.Au lycée Almamy Samory Touré (AST), le proviseur, N’faly Sidibé, a confirmé la présence effective des contractuels dans son établissement. « Les enseignants contractuels programmés ont tous répondu présent à 100% avec détermination. Et d’ailleurs, ils avaient tous leurs cahiers de préparation à jour, des leçons bien préparées et ils sont à l’aise en dispensant les cours aux enfants comme s’ils n’étaient pas en grève. Je trouve ça très salutaire. J’avoue que cette situation était devenue inquiétante parce que c’est moi-même qui tenais les classes en manque de professeur ». Apprend-on sur Guinée 360.

De son côté, Youssouf Touré, proviseur du Lycée 3 Avril de Kankan reconnaît que « depuis le samedi, nous étions très contents de cette annonce, car l’absence de ces enseignants se faisait ressentir au sein de mon établissement. Ce sont eux qui dispensaient toutes les matières (français, physique, chimie, histoire), dans toutes les classes d’examen. Vraiment, je dis merci aux signataires de cet accord ». Pour toucher les faits du bout des doigts, notre reporter s’est dirigé vers une des classes de terminale science mathématique au Lycée AST. Dans cette classe, Fodé Mara, enseignant contractuel, dispense un cours de Physique. « Nous avons appris qu’un accord a été signé entre les deux parties. Donc, en tant que contractuel, je ne peux que venir dispenser mes cours comme d’habitude », a-t-il confié.

À noter que depuis l’ouverture des classes, le 4 octobre dernier, les enseignants contractuels de Kankan, avaient boudé les écoles publiques.

Source: Guinée360