Manifestation des marchandes à Kindia : Le maire Mamadouba Bangoura s’explique

Les femmes du marché de Manga Kindi ont vivement exprimé leur mécontentement à la suite de cette information qui circulait, affirmant que le maire Mamadouba Bangoura avait décidé d’augmenter la taxe mensuelle du tablier à 300 000 francs guinéens. Leur mécontentement s’est manifesté sous la forme d’une protestation qui a duré jusqu’à tard dans la soirée, mais qui a finalement été dispersée par les forces de l’ordre à l’aide de gaz lacrymogène.

Le maire de Kindia, Mamadouba Bangoura, a répondu à ces allégations dans une interview accordée à la rédaction de Conakry Infos, affirmant qu’il n’était pas au courant de cette prétendue augmentation de la taxe mensuelle du tablier.

« Je suis au regret d’entendre que les femmes manifestent dans les rues contre l’augmentation du prix du tablier à 300 000 francs guinéens. Je ne sais pas qui est l’individu irresponsable qui leur a dit que chaque tablier doit désormais être taxé à 300 000 FG par mois. Je n’ai aucune connaissance de cette situation« , a-t-il déclaré avec indignation.

Mamadouba Bangoura a affirmé avoir appris cette manifestation par le biais des médias, soulignant qu’il serait incapable de mettre en place une telle augmentation de la taxe mensuelle pour les marchandes.

« N’eût été la presse, je n’aurais jamais été au courant de cette situation. J’étais au lit quand j’ai appris par les médias que les femmes avaient bloqué les routes en raison de prétendues augmentations du prix du tablier. Je suis un fervent défenseur de ces femmes. Mais je me demande comment quelqu’un peut leur demander de payer 300 000 francs alors qu’elles n’ont pas les moyens. C’est incroyable ! », s’est-il interrogé.

Le maire a ensuite expliqué que cette « désinformation » était le fait d’un individu proche de la Mairie qui n’avait pas été mandaté par le conseil communal pour diffuser de telles informations.

« Selon mes informations, c’est Fodéya Bangoura qui est allé diffuser cette fausse information aux femmes du marché, indépendamment de l’avis du conseil communal, et encore moins de ma part en tant que maire« , a-t-il ajouté.

Dans un effort d’apaiser la situation, Mamadouba Bangoura a présenté ses excuses aux femmes qui avaient réclamé son départ de la mairie de Kindia. Il leur a également demandé de rester sereines concernant le prix de la taxe mensuelle du tablier.

« Je m’incline profondément devant les femmes. Je leur demande de me pardonner. Qu’elles reprennent leurs activités normalement. Personne ne viendra plus les intimider, encore moins réclamer quelque chose qui n’a pas été décidé par le conseil communal. Et si une telle décision devait être prise, ce serait le conseil communal qui prendrait la décision, et j’approuverais en conséquence« , a-t-il précisé.

À la suite de ces excuses publiques du maire Bangoura, les femmes ont levé leur blocage des routes et ont pu reprendre leurs activités quotidiennes.

