Mamadi Doumbouya reconduit ses hommes de confiance à la Présidence

Dans la continuité de la reconduction de plusieurs membres du gouvernement sortant, le président Mamadi Doumbouya a choisi de maintenir…

Publié par narcisse ouedraogo
le: 5 février 2026
Mosaique Guinée
© Mosaique Guinée

Dans la continuité de la reconduction de plusieurs membres du gouvernement sortant, le président Mamadi Doumbouya a choisi de maintenir ses plus proches collaborateurs aux postes stratégiques de la Présidence de la République.

 

À l’image des décisions prises concernant l’équipe gouvernementale sortante, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a décidé de renouveler sa confiance à ses collaborateurs les plus proches. Par décret rendu public ce mercredi 4 février 2026, le chef de l’État a confirmé le général Amara Camara et Djiba Diakité dans leurs fonctions respectives à la Présidence de la République.

Ainsi, Djiba Diakité demeure directeur de cabinet de la Présidence de la République, un poste clé au cœur de la coordination de l’action présidentielle.

De son côté, le général Amara Camara est maintenu au poste de ministre secrétaire général de la Présidence de la République, fonction stratégique dans l’organisation institutionnelle et administrative du palais présidentiel.

À travers ces reconductions, Mamadi Doumbouya réaffirme sa volonté de s’appuyer sur une équipe restreinte et éprouvée pour la conduite des affaires de l’État, dans un contexte marqué par la poursuite des réformes engagées depuis le 5 septembre 2021.

