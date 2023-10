La Guinée inaugure sa première académie des sciences à Conakry

La cérémonie d’ouverture de la première académie des sciences à Conakry s’est déroulée mercredi 11 octobre 2023 en présence du Premier ministre Dr Bernard Goumou.

L’Académie des Sciences de Guinée a été officiellement lancée à Conakry ce mercredi, 11 octobre 2023. En effet, cette dernière vise à apporter de l’expertise à l’État et aux institutions publiques et privées et à veiller à la qualité de l’enseignement des Sciences, des Lettres, des Arts et de la Culture à tous les niveaux du système éducatif, à prendre position sur des questions touchant les relations entre la Science et la Société.

L’académie des sciences de Guinée est composée d’une trentaine d’éminents scientifiques, composés de femmes et d’hommes, issus de plusieurs domaines. L’académie comprend 5 collèges qui sont : le Collège des sciences et techniques, le Collège des sciences naturelles et agronomiques, le Collège des sciences de la santé, le Collège des sciences humaines et sociales, des arts et culture et le Collège des sciences juridiques, politiques et économiques.

Notons que c’est une initiative des autorités de la transition, pour éclairer la société et les plus hauts décideurs nationaux à travers des productions scientifiques et techniques.