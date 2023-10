La Guinée fête ses 65 ans d’indépendance

La fête nationale du 02 octobre 2023, a été marquée par une parade de plus de 6000 militaire et paramilitaires à Conakry en présence du président de la transition Mamadi Doumbouya.

Ils sont plus de 6693 militaires composés d’hommes et de femmes issus des forces de défense et sécurité qui se sont mobilisés pour effectuer la parade devant le président de transition Mamadi Doumbouya lundi 02 octobre dernier. Le défilé militaire s’est déroulé le long de la route, partant du Palais du Peuple jusqu’au Palais Mohamed 5. Les forces armées guinéennes, avec une discipline remarquable, ont défilé sous les regards admiratifs de la foule. En tête de cortège, le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la transition, a été ovationné et applaudi par les citoyens qui s’étaient massés le long du parcours.

En effet, cet anniversaire symbolique rappelle le courage et la détermination du peuple guinéen dans sa lutte pour la liberté. C’est une occasion pour les Guinéens de se souvenir de leur histoire et de célébrer les progrès réalisés depuis leur indépendance et ce, malgré les défis politiques, économiques et sociaux auxquels le pays est confronté. Apprend-on sur Guinéeneews.

Notons que lors de cette célébration du 65ème anniversaire, les pays tels que la Sierra Leone, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont également pris part à cette parade à travers leurs unités d’élites présentes en Guinée depuis quelques jours.