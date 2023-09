Kindia : Elhadj Bourhan Sylla reconduit à la tête du Syndicat des transports

Il a été réélu pour 4 ans par la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG) ce mercredi, 20 Septembre 2023.

Ce sont au total 17 membres issus de la corporation des transporteurs mais aussi de la mécanique qui ont été élus au bureau du Syndicat des transports et mécanique générale de Kindia pour un mandat de 4 ans. L’ancienne équipe a été majoritairement. Notamment la reconduction d’Elhadj Mamadou Bourhan Sylla à la tête du Syndicat des transports et mécanique générale de Kindia.

Pour sa part, Elhadj Mamadou Bourhan Sylla, réélu Secrétaire général du Syndicat des transports et mécanique générale de Kindia, s’est dit très satisfait de la confiance placée une fois encore sur sa personne et son équipe. « Je suis très satisfait. Depuis l’an 2000, c’est comme ça. Je suis toujours resté sans candidat… Dans mon rapport, j’ai parlé des actions que nous avons réalisées au niveau de l’ancienne gare routière. Malheureusement, nous avons été déguerpis. Nous remercions les autorités et tous ceux qui ont participé à ce présent congrès », a dit Elhadj Bourhan Sylla. Apprend-on sur le site Guinéematin.

Elhadj Mamadou Yaya Baldé, Secrétaire général adjoint de la Fédération syndicale professionnelle des transports et mécanique générale, a invité au nom de la délégation, le nouveau bureau à mériter la confiance de ceux qui les ont mandatés.