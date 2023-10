Guinée : un nouveau-né meurt empoisonné à Kignenkoura

Le nourrisson de 48 heures a été retrouvé mort dans le domicile de ses parents mardi 17 octobre 2023, à Kignenkoura relevant de la Commune urbaine de Siguiri.

La scène s’est déroulée à Kignenkoura dans la commune de Siguiri. Selon les informations relayées sur le site Guinée 360, la voisine de la mère du bébé serait à l’origine de cet empoisonnement. C’est une femme qui est soupçonnée avoir empoisonnée cet enfant. Selon le médecin chef de l’hôpital préfectoral de Siguiri, qui a expliqué que la mort du nourrisson a été causée par une substance.

Les faits se sont déroulés tels que : « C’est la maman de ce bébé qui s’est déplacée pour se laver en laissant un de ses enfants pour surveiller le bébé, mais la dame du nom de Djenaba Traoré aurait commissionné l’enfant qui était à côté du bébé pour acheter le café pour son père. À son retour, l’enfant s’est croisé avec sa Maman qui avait fini de se laver. Ils ont trouvé que le bébé a perdu la vie », a relaté le médecin. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri s’est saisi du dossier. Dans le cadre d’une enquête qu’il a ordonnée, le doyen du village a été interrogé.

Il affirme que ces deux femmes ne sont pas des coépouses, mais elles ne s’entendaient pas et c’est leur jalousie qui serait à l’origine de la mort du nouveau-né. La femme mise en cause a été mise aux arrêts et conduite au commissariat central de Siguiri pour des fins d’enquêtes.