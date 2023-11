Guinée-transports : Félix Lamah annonce le début des visites techniques le 1er novembre

Le ministre des transports a annoncé à travers un communiqué que, les opérations de contrôle de vignette et celui technique obligatoire et les certificats de visite démarrent, ce mercredi 1er novembre 2023 pour tout type de véhicule.

Le communiqué du ministre des transports, Félix Lamah, publié le 28 octobre 2023, précise que les opérations de contrôle de vignette ne concerne uniquement que les véhicules circulant à Conakry ou se rendant à l’intérieur du pays, en attendant l’installation très prochainement d’autres centres de visite technique dans les villes de l’intérieur.

Le Ministère des Transports ajoute par la même occasion que le contrôle des certificats de visite technique pour les catégories de véhicules ci-dessous ayant démarré, le 02 mai 2023, se poursuit et obéit au même principe:

– Transport d’hydrocarbures et de matières dangereuses :

– Transport d’agrégats:

Tout type de transport de marchandises:

– Tout type d’engins miniers, agricoles et de travaux publics empruntant la voie publique.

Rappelons que, ces contrôles concernent tout véhicule de transport public et privé de voyageurs (taxis urbain et interurbain, mini bus, bus) ainsi que pour les véhicules particuliers.