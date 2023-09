Guinée : les magistrats annoncent la tenue d’une réunion ce vendredi

L’association des magistrats de Guinée a annoncé à travers un communiqué la tenue d’une réunion extraordinaire, vendredi 29 septembre 2023 à la cour d’appel de Conakry.

Selon un communiqué publié par l’AMG, c’est suite à la crise persistante au sein de l’appareil judiciaire guinéen que le conseil d’Administration de l’AMG a décidé de convier une réunion extraordinaire vendredi 29 septembre 2023. En effet, l’ordre du jour portera sur la crise au sein de l’appareil judiciaire. La rencontre aura lieu vendredi à partir de 9h à la cour d’appel de Conakry.

En effet, les magistrats de Guinée sont en grève depuis plus d’un mois maintenant. Ils protestent contre la suspension de Moussa Camara et Cé Avis Gamy tous les deux en service au tribunal de première instance de Labé et d’autres mesures prises par le ministre de la justice, garde des Sceaux.

Notons que cette invitation intervient après le gel des comptes de 15 magistrats par le ministre de la justice garde des sceaux Charles Wright.