Guinée : les enseignants menacent de boycotter les cours

Les enseignants contractuels ont annoncé le 8 octobre 2023, le boycott des cours dans les établissements sir leurs différentes revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement de transition.

Dans la région de Kankan, Les enseignants contractuels ont décidé de ne pas dispenser les cours dans les établissements scolaires si leurs différentes revendications ne sont pas respecter en effet, dimanche 08 octobre 2023, ces derniers ont appelé les enseignants à suivre le mouvement de grève. « Tout enseignant qui sera appréhendé en situation de classe, nous allons remonter son nom à Conakry et pendant la paie, je ne dis pas que ces enseignants ne recevront pas leur argent, mais ils vont traîner derrière pour nous avoir trahis. Nous demandons à ces contractuels de suivre le mot d’ordre de grève jusqu’à ce que nos revendications soient prises en compte », a déclaré Namory Camara.

En effet, depuis le 3 octobre, jour de rentrée dans les établissements, aucun enseignant contractuel n’a répondu présents. Ces derniers expliquent que : « Tant que la délégation ne se retourne pas, il n’y aura pas de réouverture pour les enseignants contractuels jusqu’à nouvel ordre. La décision reste toujours maintenue. On ne veut voir aucun contractuel en train de dispenser les cours. On ne reprendra pas les cours si nos revendications ne sont pas prises en compte. C’est clair et on est ferme là-dessus », apprend-on sur Guinée 360.

Notons que, ces enseignants réclament entre autre leur intégration à la fonction publique et le paiement intégral de 9 mois d’arriérés de salaire.