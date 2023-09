Guinée : les accouveurs plaident pour l’augmentation des taxes sur les poussins importés

L’association des accouveurs de Guinée a au cours d’une conférence de presse mardi 19 septembre 2023, demandé aux autorités d’interdire l’importation et d’augmenter la taxation sur les poussins importés.

«Nous demandons à l’État de nous apporter une protection sur une interdiction d’importation de poussins ou une taxation des poussins qui vont rentrer sur le territoire guinéen. Parce qu’il y a des industries ici, des Guinéens qui ont investi des millions de dollars pour fournir des poussins de qualité à des éleveurs Guinéens pour qu’on puisse développer ce secteur avicole pour créer au tant d’emplois et éviter à nos jeunes à l’immigration clandestine. On veut vraiment que tout le monde gagne sa vie, c’est un combat futur et c’est pour la sécurité alimentaire », a expliqué Mamadou Bailo président des accouveurs de Guinée.

En effet, en Guinée les industries locales sont nombreuses c’est pourquoi le président des accouveurs pensent qu’il sera mieux d’interdire une importation des poussins ou alors de procéder à une augmentation des prix de taxe. « L’importation des poussins, constitue une situation catastrophique pour les industries locales qui disposent d’une capacité de production largement supérieure au besoin national ». apprend-on sur le site Guinée 360.

Pour Mamadou Bailo Diallo, « avec une capacité de production de 18 millions de poussins par an, l’industrie avicole guinéenne est contrainte de tourner au ralenti à cause d’une ”concurrence déloyale”, « ces industries locales tendent vers la fermeture. Et, ces fermetures vont entraîner la perte de centaines d’emplois. Et si rien n’est fait, plusieurs unités de production de poussins qui restent, vont fermer sous peu ou aller investir ailleurs dans les pays de la sous-région », a-t-il expliqué. Ce dernier qui reste optimiste que le gouvernement pourra réagir face à leurs préoccupations.