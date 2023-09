Guinée : le ministre des transports réceptionne un nouveau bateau   

Felix Lamah a reçu le 5 septembre 2023, un navire de transport urbain et interurbain en Guinée.

De type Catamaran, le navire que vient de recevoir le ministre des transports est un chaland d’environ 40 mètres de long pour 10 mètres de largeur avec une capacité de 320 places, comportant deux compartiments : classe économique et business, qui prendra aussi quelques frets et qui bat pavillon guinéen. C’est dans le but de développer le transport maritime, urbain et interurbain que le gouvernement a mis sur pieds ce nouveau bateau. « L’arrivée de ce bateau que moi j’appelle un Boeing sur mer, parce que c’est un bateau de 320 places, va inaugurer une nouvelle ère pour le transport multi modèle en République de Guinée, grâce à la vision du Chef de l’État, parce qu’elle nous permettra de pouvoir partir d’un point à l’autre à travers la mer, et sur nos eaux, de Conakry à Kamsar, mais également au-delà, dans d’autres pays de la sous-région. Notamment le Sénégal, la Sierra Leone, le Libéria, etc », s’est réjoui Félix Lamah.

Et d’ajouter : « ceci ne fait qu’inaugurer ce grand projet que nous portons avec la Société navale guinéenne en acquérant un certain nombre de bateaux, de traversiers et de flottes. Nous allons aussi recevoir prochainement d’autres traversiers pour desservir aussi les Îles de Loos. À travers cela, nous créons des emplois pour la jeunesse guinéenne. Et nous ferons en sorte que ce soient des capitaines guinéens qui pilotent ces bateaux. La Société navale a déjà neuf personnes en formation en Côte d’Ivoire et qui vont revenir avec des diplômes de capitaine », poursuit-il.

Pour la Directrice générale de la Société navale guinéenne « C’est un appel qu’on lance à tous les compatriotes pour leur dire qu’on peut utiliser les moyens aussi la mer, se déplacer à partir des moyens navals pour aller d’un point A à un point B », a-t-elle exprimé. Notons que cette nouvelle initiative va permettre aux populations de Kamsar de « venir, à travers ce bateau, à Conakry. Ensuite, aller à l’aéroport prendre leurs vols pour aller à leurs destinations de choix », a expliqué le ministre des transports à travers le site Guinéenews.