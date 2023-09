Guinée : le délégué régional de la EDG donne les raisons des coupures  d’électricité à N’Zerekoré

Le délégué régional de la Guinéénne d’électricité Charles Tamba Kamano, est revenu sur les raisons des délestages dans les quartiers.

Selon Charles Tamba Kamano, les raisons des coupures intempestives à N’Zerekoré sont dues à la mise en place d’un transfo en rotation il y a trois jours. « C’est un transfo de 50 KVA qui est surchargé. Il a un taux de charge de 108%. En principe, quand on constate un transfo en surcharge, on le met en rotation pour un premier temps. Après, on organise le ratissage, qui consiste à débrancher tous les clients qui ne sont pas en règle, c’est-à-dire les clandestins et autres », explique-t-il.

Avant d’ajouter que : « On ramène les câbles au bureau et tous ceux qui n’ont pas payé, on procède à la coupure. Après toutes ces opérations, on remet le transfo sur le processus normal pour voir si ça va. Mais si ça ne va toujours pas, on cherche un transfo plus puissant pour remettre le processus en marche comme il faut ». Cette mesure permet à ce que les populations puissent avoir l’électricité en journée et dans la nuit la société EDG est contrainte de couper. Les heures de rotation, c’est entre 19h et 21h que le transfo peut monter jusqu’à 108%.

Pour finir, il invite les populations à diminuer les branchements en cas d’une telle situation, jusqu’à ce que nous parvenions à régler. Et d’éviter l’utilisation abusive des appareils qui consomment beaucoup de courant. « Nous demandons aux citoyens de garder patience jusqu’à ce qu’on ait une solution. Nous allons commencer les activités. Aux clandestins, de venir s’abonner et d’arrêter de prendre des risques », conseille-t-il. Notons que, la même situation a été observée dans les quartiers tels que Boma et biens d’autres où le quartier était plongé pendant un mois dans la rotation. « Mais depuis que nous avons réglé, ils ont le courant à tout moment ». Conclut-il sur le site Guinée Matin à travers un interview.