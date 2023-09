Guinée : Felix Lamah annonce  la reconstruction de 4 aérodromes

Le ministre des transports a annoncé la réalisation de 4 aérodromes en Guinée dans un délai de 12 mois.

En Guinée, les aérodromes de Faranah, de Kankan, de Nzérékoré et de Labé seront bientôt reconstruits. En effet, l’annonce a été faite par le ministre des transportS Felix Lamah. Les travaux qui ont déjà débuté se dérouleront sur une période de 12 mois. Le ministre a souligné que : « Nous sommes en train de reconstruire nos aérodromes. Nous avons commencé par les aérodromes de Faranah, de Kankan, de Nzérékoré et de Labé. A terme, nous aurons des aérodromes qui sont dans les normes et seront disponibles pour notre pays. Il y a les aérodromes de Boké et Kérouané qui seront mis à niveau aux mêmes normes que les 4 qui sont aujourd’hui en chantier », indique le ministre des transports.

Et d’ajouter que : « les dégagements ont été faits notamment à Kankan et Faranah. Les implantations sont en train d’être faites. Les 12 mois seront respectés dans le cadre de la réalisation de ces aérodromes. Avec le CNRD, nous ne lançons pas un chantier sans avoir la certitude de le réaliser et aller jusqu’au bout. C’est ça la différence ». Poursuit-il.

Concernant la compagnie aérienne Guinée Airlines, longtemps annoncée par les gouvernants, le ministre a expliqué que : « c’est un long processus de création. Puisque ça a été acquis en Conseil des ministres. Nous avons déjà signé un mémorandum d’entente avec nos partenaires. Nous sommes dans le lancement du bisness plan, faire des études de marché pour savoir ce qui est possible. Le potentiel est certes là, mais il faut faire des études de marché », apprend-on sur le site Vision Guinée info.