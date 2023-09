Guinée-évasion à la prison de Beyla : un brigadier-chef suspendu pour complicité

Le garde pénitentiaire, Sékou Amadou Kaba, suspendu et menacé de radiation par le ministre de la justice Charles Wright mardi 19 septembre 2023.

Après l’évasion de six détenus à la prison de Beyla, le ministre de la justice Charles Wright a annoncé mardi 19 septembre 2023, la suspension d’un garde pénitentiaire en service à la maison d’arrêt et de correction de Beyla. Le communiqué précise que : Le « brigadier-chef Sékou Amadou Kaba, garde pénitentiaire en service à la maison d’arrêt et de correction de Beyla est suspendu de ses fonctions pour complicité d’évasion ».

En effet, il est accusé d’avoir contribué à la libération illégale de six (6) détenus dont le dossier est pendant devant la justice de Beyla. Il aurait profité de l’absence du régisseur de cette maison carcérale pour commettre sa forfaiture. Mais, en plus de sa suspension, ce garde pénitentiaire est menacé de radiation.

Pour finir, le ministre de la justice a ordonné à l’encontre du brigadier-chef Sékou Amadou Kaba, « la mise en œuvre de la procédure de radiation dans les effectifs de l’administration pénitentiaire et des poursuites judiciaires ».