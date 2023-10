Guinée-détournements de fonds publics : Amadou Damaro mis en liberté provisoire

L’ancien Président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara, a été remis en liberté provisoire lundi 09 octobre 2023, le président de la chambre de jugement, Francis Kova Zoumanigui.

La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a ordonné la mise en liberté provisoire de l’ancien président de l’Assemblée nationale en Guinée. L’ancien président de l’Assemblée nationale qui s’est présenté à la barre lundi, s’est expliqué sur les faits de détournement des deniers publics et de complicité dont il est accusé, notamment sur la passation de marché de rénovation de son cabinet et les 15 milliards destinés à la construction du siège de l’institution.

Avant sa mise en liberté provisoire, la Cour a invité la Banque centrale, l’EDG, la SEG le DAF de l’ancienne Assemblée nationale à communiquer toutes les pièces comptables et financières se rapportant à l’utilisation des 15 milliards de francs guinéens. A l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara de produire le titre de ses biens saisis par le tribunal, le 16 décembre 2022. Avant de suspendre les débats, la CRIF a fixé la date de renvoi au jeudi 16 novembre 2023, à 9 heures.

Rappelons que L’ancien Président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara, est poursuivi pour détournements de deniers, publics, d’enrichissement personnel, de blanchiment d’argent et de prise illégale d’intérêt public et privé entre autres, et placé sous mandat de dépôt depuis 18 mois.