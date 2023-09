Guinée : décès d’Amara Camara ambassadeur de Guinée en France

Le monde diplomatique a perdu une de ses figures respectées avec le décès d’Amara Camara, l’ancien ambassadeur de Guinée en France.

Il s’est éteint samedi en France des suites d’une maladie, laissant un vide dans la communauté diplomatique guinéenne et internationale. Amara Camara, qui avait également occupé des postes importants au sein de l’UNESCO, a marqué son mandat en tant qu’ambassadeur de Guinée à Paris pendant toute la présidence du président Alpha Condé.

Sa longue carrière diplomatique a été caractérisée par son engagement inébranlable en faveur des relations entre la Guinée et la France, ainsi que pour la promotion de la culture guinéenne à l’étranger.

Ses collègues et amis se souviendront de lui comme un diplomate chevronné, dévoué à la défense des intérêts de son pays tout en favorisant le dialogue et la compréhension entre nations. Sa présence chaleureuse et son expertise diplomatique ont fait de lui un atout précieux pour la Guinée sur la scène internationale.