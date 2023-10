Guinée : Bernard Goumou ordonne la récupération des passeports diplomatiques des hauts cadres

L’annonce a été faite à travers un communiqué publié lundi 23 octobre 2023, par le premier ministre.

La récupération des passeports diplomatiques et de services des fonctionnaires et hauts cadres de l’Etat est une mesure qui vise à améliorer les formalités administratives concernant les voyages professionnels de ces fonctionnaires et hauts cadres de l’Administration.

A cet effet, le chef du gouvernement invite le ministre secrétaire général du gouvernement à travailler dans un bref délai, en collaboration avec le ministre des affaires étrangères à faire des propositions de réorganisation du circuit administratif d’octroi des ordres de mission, des formalités d’obtention de visas et des formalités de départ et d’arrivée à l’aéroport de Conakry.

Pour finir, le premier ministre a profité de cette occasion pour réitérer sa confiance aux membres de son gouvernement et rappelle que la refondation exige l’amélioration continue de la qualité des services publics.