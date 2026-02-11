EN CE MOMENT


Gouvernement guinéen : Doumbouya précise l’organisation des services de l’État

Par décret lu à la télévision nationale, le président Mamadi Doumbouya a fixé les services relevant de la Primature, des…

Publié par narcisse ouedraogo
le: 11 février 2026
Guinée news
© Guinée news

Par décret lu à la télévision nationale, le président Mamadi Doumbouya a fixé les services relevant de la Primature, des ministères et des secrétariats généraux, renforçant ainsi le cadre institutionnel du gouvernement dirigé par Bah Oury.

 

Par un décret rendu public à la télévision nationale ce mardi 10 février 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé à la clarification des services rattachés à la Primature, aux différents ministères ainsi qu’aux secrétariats généraux, désormais officiellement intégrés à l’architecture institutionnelle du gouvernement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Pour mémoire, l’équipe gouvernementale guinéenne, conduite par le Premier ministre Bah Oury, compte 29 départements ministériels, auxquels s’ajoutent deux secrétariats généraux.

Il est également rappelé que les missions et compétences dévolues à chacun de ces ministères ont déjà été définies par des textes réglementaires adoptés antérieurement.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile
© Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

MSPC : le Général Diallo fixe ses priorités pour une sécurité renforcée

11 février 2026 Publié à 12h06

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général Ahmed Mohamed…

Savoir plus
image d'illustration
© image d'illustration

Accident de route à Kindia : Sangbrala FC s’en sort sans blessés

11 février 2026 Publié à 11h38

En route pour Kankan pour la 8ᵉ journée de la Ligue 1 féminine,…

Savoir plus
image d'illustration
© image d'illustration

Siguiri : bras de fer entre autorités et bouchers autour du prix de la viande

11 février 2026 Publié à 11h12

À Siguiri, la viande se fait rare sur les étals. En cause, un…

Savoir plus