Par un décret rendu public à la télévision nationale ce mardi 10 février 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé à la clarification des services rattachés à la Primature, aux différents ministères ainsi qu’aux secrétariats généraux, désormais officiellement intégrés à l’architecture institutionnelle du gouvernement.

Pour mémoire, l’équipe gouvernementale guinéenne, conduite par le Premier ministre Bah Oury, compte 29 départements ministériels, auxquels s’ajoutent deux secrétariats généraux.

Il est également rappelé que les missions et compétences dévolues à chacun de ces ministères ont déjà été définies par des textes réglementaires adoptés antérieurement.