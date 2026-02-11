Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général Ahmed Mohamed Oury Diallo, a présidé une séance stratégique avec son cabinet pour renforcer la sécurité routière et moderniser les services publics.

Depuis sa nomination à la tête du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC), le Général Ahmed Mohamed Oury Diallo multiplie les réunions et prises de contact avec les différentes structures de son département, dans l’objectif d’insuffler une dynamique basée sur efficacité, rigueur, professionnalisme et confiance avec les populations.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ce mardi 10 février 2026, le ministre a présidé une séance de travail stratégique avec les membres de son cabinet pour clarifier sa vision et ses orientations en matière de service public de sécurité et de protection civile de qualité.

Au cours de cette rencontre, le Général Diallo a encouragé ses collaborateurs directs – Secrétaire Général, Chef de Cabinet et Conseillers – à redoubler d’engagement et de discipline pour mieux répondre aux attentes des citoyens.

La sécurité routière et la lutte contre les tracasseries ont été identifiées comme priorités absolues. Le ministre a insisté sur le respect du code de la route, notamment le port obligatoire du casque pour les conducteurs de motos et leurs passagers, ainsi que la réglementation stricte de la circulation des tricycles (bonbonas), à considérer comme des engins à quatre roues pour réduire les accidents.

Le Général Diallo a également abordé l’amélioration des procédures pour les documents de voyage et les cartes d’identité biométriques, exigeant la mise en place de mécanismes rapides, transparents et sécurisés afin de faciliter l’accès des citoyens à ces documents essentiels.

La séance s’est déroulée dans un climat de collaboration et de franchise, traduisant la volonté commune de moderniser l’administration, conformément à la vision du Président Mamadi Doumbouya, axée sur le bien-être des populations et l’efficacité du service public.