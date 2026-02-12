Réunis à Bamako le 11 février 2026, les acteurs du projet régional PR8 ont tenu la 4ᵉ session de leur comité de pilotage. Lancé en 2015, ce programme stratégique reliant le Mali à la Côte d’Ivoire via le port de San Pedro aborde sa dernière année d’exécution.

Les autorités maliennes ont ouvert, mercredi 11 février 2026 à Bamako, la 4ᵉ session du comité de pilotage du projet PR8, dédié au corridor Bamako-Zantiébougou-Boundiali-San Pedro. Cette rencontre marque une étape clé pour ce programme régional, lancé en 2015, qui entre désormais dans sa phase finale de mise en œuvre.

La session est présidée par le Secrétaire général par intérim du ministère des Transports et des Infrastructures. Elle vise à faire le point sur l’état d’avancement du projet, à identifier les goulots d’étranglement persistants, et à valider le programme de travail ainsi que le budget 2026.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Évalué à 166,9 millions d’unités de compte, soit environ 138 milliards de francs CFA, le projet PR8 ambitionne d’améliorer la fluidité du transport et des échanges commerciaux entre le Mali et la Côte d’Ivoire, avec un accès stratégique au port de San Pedro, pôle logistique majeur de la sous-région.

Parmi les principales réalisations figure l’aménagement de la section Boundiali–Kani, longue de 135 kilomètres. Selon les données techniques du projet, le temps de parcours sur ce tronçon est passé d’environ six heures à une heure et demie, traduisant un gain significatif en matière de mobilité et de coûts logistiques.

Au-delà des infrastructures routières, le PR8 s’inscrit dans une logique d’intégration régionale. La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence du représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Mali, soulignant la dimension communautaire du projet et son pilotage au niveau régional.

D’après les rapports d’exécution de la Banque africaine de développement, plusieurs travaux routiers et aménagements connexes sont achevés. Toutefois, la clôture définitive du projet demeure conditionnée à la mise en œuvre effective des mesures de facilitation du transport, relevant principalement de la coordination régionale.

Ces mesures portent notamment sur la création d’un poste frontalier juxtaposé à Ninguni, dont la réalisation est annoncée dans le cadre d’un partenariat public-privé, ainsi que sur l’interfaçage des systèmes de tracking entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Ces dispositifs visent à renforcer le suivi des flux, réduire les délais et améliorer la transparence sur l’ensemble du corridor.

À l’heure de son ultime phase, le projet PR8 est présenté comme un outil structurant, appelé à répondre aux besoins croissants de mobilité, de compétitivité logistique et de dynamisation des échanges économiques en Afrique de l’Ouest.