Yéro Baldé lève le voile sur le financement public de sa campagne

CONAKRY – Alors que la plupart des candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre ont gardé le silence, Abdoulaye Yéro Baldé a fait le choix de la transparence. Le candidat du Front Démocratique de Guinée (FRONDEG) a annoncé, ce jeudi 27 novembre, avoir reçu de la Direction Générale des Élections (DGE) un chèque de 2 milliards de francs guinéens au titre de l’aide publique aux campagnes électorales.

Cette subvention, remise mercredi 26 novembre à ses représentants par la directrice générale des élections Djénabou Touré, s’inscrit dans le cadre de l’article 274 du Code électoral. Elle vise à permettre aux candidats « d’aborder la campagne dans de bonnes conditions », selon les termes de la DGE.

Un engagement de transparence

Dans une déclaration officielle, le candidat Baldé a tenu à rassurer sur l’utilisation de ces fonds publics. « Ces ressources provenant directement des contribuables guinéens seront gérées avec la plus grande rigueur et dans une transparence totale », a-t-il affirmé.

Le candidat s’est engagé à ce que « chaque dépense effectuée dans le cadre de notre campagne réponde aux principes d’intégrité et de responsabilité », faisant de cette gestion vertueuse un avant-goût de la gouvernance qu’il promet s’il est élu.

Une aide complémentaire pour vulgariser le projet de société

Cette manne publique de 2 milliards GNF viendra « en complément aux ressources déjà mobilisées par le candidat et ses équipes », précisant qu’elle contribuera notamment à « la vulgarisation du projet de société » du FRONDEG.

Le parti a profité de cette annonce pour réitérer son attachement aux principes de « transparence et de redevabilité » qu’il souhaite placer au cœur de l’action gouvernementale, estimant cette approche « essentielle pour garantir que les ressources mobilisées par l’État profitent réellement aux populations ».

Alors que les autres candidats ont préféré ne pas révéler le montant reçu, la démarche de Yéro Baldé contraste avec l’opacité habituelle entourant le financement des campagnes électorales en Guinée, marquant peut-être un tournant dans les pratiques politiques nationales.