Guinée-rentrée scolaire 2023-2024 : les élèves reprennent le chemin de l’école le 3 octobre

L’annonce a été faite à travers un communiqué de l’inspecteur général de l’éducation Morlaye Yattara.

Après avoir passé trois mois de vacance, les élèves vont reprendre le chemin de l’école. En effet, le ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A) a annoncé que « conformément au tableau des périodiques de l’année scolaire 2023-2024, l’ouverture des classes aura lieu le mardi 3 octobre prochain à 8 heures sur toute l’étendue du territoire national », indique le communiqué.

Avant d’ajouter qu’ : « aucun établissement scolaire public ou privé évoluant dans le système guinéen ne doit ouvrir ses portes avant ou après cette date », au risque de s’exposer à des sanctions disciplinaires des autorités compétentes.

Il invite par conséquent les inspecteurs régionaux de l’Education, des Directeurs préfectoraux et communaux de l’éducation et les directeurs d’écoles et chefs d’Etablissements scolaires publics et privés à prendre « toutes les dispositions nécessaires pour l’application correctes des présents instructions ».