Doumbouya nomme de nouveaux commandants militaires et policiers

Le général Mamadi Doumbouya a procédé, ce mercredi 3 décembre 2025, à un vaste remaniement au sein des forces de défense et de sécurité guinéennes. Il a annoncé ces décisions par décret à la télévision nationale. Le chef de l’État a nommé de nouveaux commandants dans l’armée, la gendarmerie et la police nationale. Il a accordé une attention particulière aux régions militaires de Kankan et N’zérékoré.

Ces nominations arrivent à moins d’un mois de l’élection présidentielle du 28 décembre. Elles interviennent dans un moment où la stabilité des institutions sécuritaires devient essentielle pour garantir un scrutin calme et crédible.

Remaniement dans l’armée : Kankan et N’zérékoré en ligne de mire

Dans la Région militaire de Kankan, plusieurs officiers supérieurs reçoivent de nouvelles missions. Le Lieutenant-Colonel Ousmane Yasser Camara devient commandant adjoint du Bataillon de Portion Centrale. Le Colonel Sekou Lamine Sidibé prend le même rôle au Bataillon d’Infanterie de Siguiri.

Dans la 4ᵉ Région militaire de N’zérékoré, le mouvement reste tout aussi important. Le Colonel Laye Touré devient commandant adjoint du Bataillon de Portion Centrale. De son côté, le Colonel Alpha Kabinet Naïmy Nabé prend la fonction de commandant adjoint du Bataillon Autonome de Guékédou.

La gendarmerie nationale également réorganisée

Le décret réorganise aussi la gendarmerie nationale. À Kankan, le Colonel Mamoudou Kaba prend la tête de la région gendarmerie. Il est secondé par le Colonel Souana Doré. À N’zérékoré, le Colonel Bakary Camara dirige désormais la région. Le Colonel Maxime Goumou l’assiste comme adjoint.

Les groupements spécialisés connaissent aussi des changements. Le Colonel Rigobert Kolié dirige la gendarmerie territoriale de Kankan. Le Colonel Mohamed Kamara prend le même poste à N’zérékoré. Les unités routières et mobiles des deux régions accueillent également de nouveaux commandants.

La police nationale concernée par un jeu de chaises musicales

La police nationale connaît un large mouvement d’échanges entre Kankan et N’zérékoré. Abdel Kader Bady Touré, ancien directeur régional de la police de Kankan, dirige désormais celle de N’zérékoré. En retour, Almamy Bala Conté quitte N’zérékoré pour prendre la tête de la police de Kankan.

Le même système d’échange touche les adjoints et les commandants des Compagnies Mobiles d’Intervention et de Sécurité (CMIS). Michel Diawara et Seidou Kaba permutent ainsi leurs postes et prennent chacun la direction du groupement CMIS de l’autre région.

Un timing stratégique avant la présidentielle

Ces nominations interviennent dans une phase sensible de la vie politique guinéenne. À moins de quatre semaines du scrutin présidentiel, où Mamadi Doumbouya est candidat, ce remaniement apparaît comme une manière de renforcer le contrôle des forces de l’ordre avant la campagne finale.

Kankan et N’zérékoré jouent un rôle clé sur les plans stratégique et démographique. Les nouveaux commandants devront assurer l’ordre public pendant le vote et gérer la période post-électorale, souvent décisive dans le pays.

Ce vaste réaménagement au sein des forces de défense et de sécurité traduit la préparation du pouvoir pour la présidentielle. Il souligne l’importance de la stabilité et de la sécurité pour garantir la crédibilité du processus électoral.