Deux ans après son départ remarqué du gouvernement, Alphonse Charles Wright effectue un retour stratégique dans l’appareil judiciaire. Le président Mamadi Doumbouya l’a nommé à la tête de la Cour d’appel de Conakry, dans un contexte de recomposition institutionnelle.

Deux ans après la dissolution du gouvernement, sur fond de tensions ouvertes avec le Premier ministre d’alors, Dr Bernard Goumou, l’ancien ministre de la Justice retrouve une fonction majeure. Par décret lu mardi 3 février 2026 à la télévision nationale, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a nommé Alphonse Charles Wright premier président de la Cour d’appel de Conakry.

Cette nomination marque le retour officiel de l’ex-Garde des Sceaux dans l’appareil judiciaire, après une période de mise en retrait depuis son départ du gouvernement. À ce poste stratégique, Alphonse Charles Wright succède à Ibrahima Sory II Tounkara, récemment promu ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l’Homme.

Dans un autre décret rendu public le même jour, le chef de l’État a également procédé à un ajustement au sein du parquet. Mohamed Lamine Bangoura a été nommé procureur de la République près le tribunal de première instance de Nzérékoré. Il remplace Algassimou Diallo, désormais avocat général près la Cour suprême.

Ces décisions traduisent la volonté des autorités de renforcer l’appareil judiciaire, à travers un repositionnement de figures clés, dans un contexte où la justice demeure au cœur des attentes institutionnelles et citoyennes.