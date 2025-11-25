Cellou Dalein Diallo porte plainte contre l’État Guinéen devant la CEDEAO

CONAKRY – L’opposant historique Cellou Dalein Diallo intensifie son action juridique à l’international. Ce lundi 24 novembre 2025, ses avocats ont saisi la Cour de justice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ils défendent deux affaires emblématiques : la démolition de sa résidence à Dixinn en 2022 et le dossier judiciaire lié à l’ancienne compagnie Air Guinée.

Les conseils accusent l’État guinéen de violer les droits fondamentaux de leur client. Ils demandent à la Cour de constater la « spoliation » de son domicile et de juger la procédure de la CRIEF dans l’affaire Air Guinée comme abusive.

Un recours motivé par l’absence de garanties juridiques

Cette saisine s’inscrit dans une stratégie plus large. Elle fait suite à un premier recours déposé le 5 novembre, concernant le refus de l’inscrire sur les listes électorales. La défense explique que la justice locale ne peut garantir un procès équitable.

« Les recours internes n’ont aucune chance de prospérer, compte tenu de l’absence de garanties juridiques en Guinée », affirment les avocats. Selon eux, les procédures engagées contre Cellou Dalein Diallo relèvent d’un véritable déni de justice.

Face à cette impasse, ses avocats estiment qu’il doit « passer à une phase supérieure ». Ils dénoncent une « violation persistante » de ses droits et affirment que « l’État guinéen a enfreint les droits de l’homme reconnus à Monsieur Diallo par la loi nationale et les instruments juridiques internationaux ».

La décision finale appartient désormais à la Cour de la CEDEAO. Elle doit constater le harcèlement politico-judiciaire dont il est victime et en tirer toutes les conséquences. Cette décision sera suivie de près par la classe politique ouest-africaine.