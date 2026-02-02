Poursuivi pour des faits présumés de détournement et de blanchiment, l’ancien ministre Oyé Guilavogui voit ses biens placés sous saisie conservatoire par la CRIEF, en attendant la suite des débats judiciaires.

La chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a ordonné, ce lundi 2 février, l’identification et la mise sous saisie conservatoire des biens de l’ancien ministre de l’Environnement et des Télécommunications, Oyé Guilavogui.

Cette décision fait suite à une requête de la partie civile, qui a mis en avant la gravité des faits reprochés ainsi que l’absence prolongée du prévenu hors du territoire guinéen.

Les mesures portent sur plusieurs biens mobiliers et immobiliers, localisés notamment à Conakry et à Kindia, ainsi que sur divers comptes bancaires. L’administration de ces avoirs a été confiée à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), conformément à la demande formulée par l’avocat de l’État guinéen, Me Pépé Antoine Lamah, avec l’appui du ministère public.

Avant de renvoyer l’affaire au 23 février prochain pour la poursuite des débats, la CRIEF a également ordonné la comparution de l’ancien directeur général de la Société de téléphonie mobile de Guinée (SOTELGUI), en fonction au moment des faits incriminés. La Cour a en outre enjoint la société Huawei à transmettre l’ensemble des documents relatifs au processus de relance de la SOTELGUI.

Ancien ministre sous le régime d’Alpha Condé, Oyé Guilavogui est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux.

L’audience s’est tenue en l’absence de l’accusé. Ayant quitté la Guinée en novembre 2023 pour des soins médicaux en Tunisie, Oyé Guilavogui n’est pas encore rentré au pays. Son avocat n’a pas non plus comparu à l’audience.